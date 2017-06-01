Наши отношения с США всегда были хорошие, заявил журналистам первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров.

«Мы всегда были искренними в своем отношении и хотели бы, чтобы подобное отношение было и по отношению к нам», - сказал он.

По его словам, поздравление президента США Дональда Трампа по случаю 28 Мая, его письмо в связи с 24-й ежегодной международной выставкой и конференцией «Нефть и газ Каспия» говорят о том, что открывается новая страница в азербайджано-американских отношениях.

«Лично мне понравились его поздравительное письмо и заявление», - сказал он.

Между тем, З.Аскеров указал, что все страны являются равноправными субъектами международного права, и вмешательство в дела других стран под предлогом обеспечения прав человека и свободы слова – неверная политика.

«Дональд Трамп сам это отчетливо видит. Необходимо лишь сотрудничать и дружить со странами. Азербайджан – страна, с которой можно иметь хорошие отношения», - сказал вице-спикер, подчеркнув роль АР в обеспечении энергетической безопасности Европы.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.