USD1.7020
EUR1.9141
RUB0.0301
Brent51.18
WTI48.74
Золото2 155.07
S&P 500 Index2 411.80
Nikkei 2251 000 000.00
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

Зияфет Аскеров: В азербайджано-американских отношениях открывается новая страница 01.06.2017 12:47

Наши отношения с США всегда были хорошие, заявил журналистам первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров.

«Мы всегда были искренними в своем отношении и хотели бы, чтобы подобное отношение было и по отношению к нам», - сказал он.

По его словам, поздравление президента США Дональда Трампа по случаю 28 Мая, его письмо в связи с 24-й ежегодной международной выставкой и конференцией «Нефть и газ Каспия» говорят о том, что открывается новая страница в азербайджано-американских отношениях.

«Лично мне понравились его поздравительное письмо и заявление», - сказал он.

Между тем, З.Аскеров указал, что все страны являются равноправными субъектами международного права, и вмешательство в дела других стран под предлогом обеспечения прав человека и свободы слова – неверная политика.

«Дональд Трамп сам это отчетливо видит. Необходимо лишь сотрудничать и дружить со странами. Азербайджан – страна, с которой можно иметь хорошие отношения», - сказал вице-спикер, подчеркнув роль АР в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Читайте по теме:

Дональд Трамп: «Американцы надеются на более прочную стабильность и процветание в Азербайджане»

Дональд Трамп: Азербайджан – ценный партнер Соединенных Штатов Америки 

Эльшан Рустамов, Г.Р.

329количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Нигерийский футболист, избивший жену-азербайджанку: «Жена моя, сам знаю, что делать»Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСМИ: Кети Топурия развелась с супругом Львом Гейхманом – ФОТОНуран Гусейнов показал исчезнувшую из телеэфиров в связи с болезнью Эльмиру Рагимову – ФОТО – ВИДЕОВ сети появились новые снимки беременной подруги Криштиану Роналду - ФОТОПохудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТООпубликована программа международного музыкального фестиваля «Жара-2017» - ФОТОСамый большой самолёт в мире впервые покинул ангар - ФОТО - ВИДЕОНигерийский футболист жестоко избил жену-азербайджанкуРавшана Куркова: «Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 июня13:15 Скончалась женщина-водитель, автомобиль которой протаранил внедорожник – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО13:08 ВКС РФ уничтожили 80 боевиков ИГИЛ при попытке прорваться из Ракки в Пальмиру13:00 Кино на неделю: «Спасатели Малибу», «Чудо-женщина», «Одаренная» и другие премьеры (1 июня) - ФОТО – ВИДЕО12:55 В Азербайджане придается большое значение защите прав детей - Бахар Мурадова12:52 EMIN номинирован на премию GQ «Человек года»12:47 Зияфет Аскеров: В азербайджано-американских отношениях открывается новая страница12:44 Те, кто спекулирует темой «изнасилования и заражения СПИДом» 5-летней Ягмур, предстанут перед судом – ФОТО12:41 Известный гольфист Тайгер Вудс был задержан полицией в неадекватном состоянии - ВИДЕО12:38 Выездной ASAN xidmət приступил к оказанию услуг в поселке Тюркян12:36 Хошбахт Юсифзаде: Инвестиции в АЧГ достигли $42 млрд12:34 Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с жертвами в результате крушения вертолета12:32 Уточнены сроки извлечения первого газа из глубоководной части «Азери-Чираг-Гюнешли»12:30 Резолюция Сената Колумбии в связи с Ходжалинским геноцидом передана главе МИД Азербайджана12:25 Микаил Джаббаров: «Интернет, предоставляемый учебным заведениям, проходит через фильтр»12:20 Азербайджан прогнозирует значительный рост добычи газа