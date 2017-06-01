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Политика

Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с жертвами в результате крушения вертолета 01.06.2017 12:34

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Фикри Ишыку и начальнику Генштаба, генералу армии Хулуси Акару в связи с гибелью военных в результате крушения вертолета турецких ВС в регионе Шеноба района Улудэре провинции Ширнак, произошедшего накануне.

«Глубоко опечалило известие о гибели большого числа военнослужащих, в том числе генерала, в результате крушения вертолета в провинции Ширнак братской Турецкой Республики. Мы очень огорчены этим ужасным инцидентом», - говорится в послании З.Гасанова, текст которого размещен на сайте Министерства обороны.

Министр выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Отметим, что в результате крушения военного вертолета Gougar AS 532 в Ширнаке погибли 13 человек. Среди пассажиров вертолета были генерал, два полковника и еще четыре офицера.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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