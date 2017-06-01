В четверг, 1 июня, в Милли Меджлисе проходит заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров указал, что невозможно представить образовательный процесс без выхода в интернет.

По его словам, каждый информирован об опасностях, которые представляет свободный доступ детей к интернету.

«Интернет, предоставляемый учебным заведениям в Азербайджане, проходит через фильтр. Посещение сайтов, где ведется радикальная пропаганда, невозможно. Однако возможности выхода детей в интернет не ограничиваются лишь учебным заведением. Поэтому в этом вопросе необходимо работать совместно с общественностью», - сказал он, отметив необходимость предотвращения негативного влияния различных интернет ресурсов на психику детей.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является старейшим в Европе международным парламентским институтом, действует с 1949 года. Наделена консультативными функциями (до 1974 года именовалась Консультативной ассамблеей). Уполномочена обсуждать любые вопросы, входящие, согласно Уставу, в компетенцию Совета Европы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.