В четверг, 1 июня, в Милли Меджлисе проходит заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Выступившая на мероприятии председатель Государственного комитета АР по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова указала, что, несмотря на то, что азербайджанское государство и общество проявляют всестороннее внимание и заботу о детях, часть из них – это вынужденные переселенцы и беженцы, которые многие годы не могут вернуться на свои земли.

По ее словам, в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта было убито 193 ребенка, число раненых детей исчисляется сотнями.

«Государство в ходе войны добилось освобождения взятых в заложники и плен 210 детей. Во время войны 61 ребенок пропал без вести, 27 – до сих пор находятся в плену», - сказала она.

Х.Гусейнова указала, что, несмотря на подписание в 1994 году соглашения о режиме прекращения огня, армяне продолжают убивать азербайджанских детей.

«За прошедший период 32 ребенка стали жертвами армянского террора, 13 из них погибли, 19 – получили ранения», - сказала она.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.