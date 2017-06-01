В четверг, 1 июня, в Милли Меджлисе проходит заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии заместитель министра здравоохранения Эльсевер Агаев указал, что за последние годы в сфере здравоохранения были предприняты успешные шаги по улучшению материально-технической базы и подготовки кадров.

По его словам, за последние 10 лет было восстановлено и капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений.

«Сегодня сфера здравоохранения Азербайджана находится в переходном периоде. В этом году в двух районах мы начали реализацию пилотных проектов по обязательному медицинскому страхованию. В 2018 году планируется внедрение обязательного медицинского страхования по всей республике», - сказал он.

Замминистра указал, что нет такой страны, где все граждане были бы довольны сферой здравоохранения.

«Проблемы в сфере здравоохранения имеются даже в самых развитых странах мира. Мы стараемся усовершенствовать эту сферу, улучшить материально-техническую базу», - указал он.

Э.Агаев отметил, что в республике было принято 12 государственных программ в сфере здравоохранения.

«За последние годы мы добились серьезных успехов в сокращении случаев материнской и детской смертности», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.