В четверг, 1 июня, в Милли Меджлисе проходит заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Как сообщает 1news.az, выступивший на мероприятии министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров указал, что за последние 4 года улучшились академические показатели в системе образования республики.

«Повысились средние баллы абитуриентов, поступающих в вузы», - сказал он.

Министр отметил упрощение получения дошкольного образования детьми.

«Это очень важная сфера, которая волновала общество. У нас не было удовлетворительного дошкольного образования. Одной из главных проблем было размещение в этих учреждениях беженцев и вынужденных переселенцев. Число детей, получающих дошкольное образование, составляло 18%. Однако в результате проделанной работы эта цифра в течение трех лет повысилась до 55%», - сказал министр.

М.Джаббаров указал, что в сфере образования ряд услуг представлен в онлайн форме.

«Признание иностранных дипломов, регистрация в электронной форме для поступления в школу и другие услуги», - сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане работают 140 тыс. учителей, 95% которых прошли диагностическое оценивание.

«Главная цель проведения диагностического оценивания – повышение качества образования», - сказал он, отметив при этом повышение зарплаты учителей.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.