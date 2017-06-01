Подписанная вице-президентом Сената Колумбии, президентом комиссии по внешним связям и национальной обороне, а также сенаторами резалюция в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида, была передана находящемуся в этой стране с официальным визитом министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, документ был представлен Э.Мамедъярову во время его встречи с первым вице-президентом Сената Даирой де Хесус Галвис Мендес, руководителем межпарламентской группы дружбы Колумбия-Азербайджан Терезитой Гарсиа Ромеро и другими членами данной группы.

Министр отметил, что парламентская дипломатия играет особую роль в развитии азербайджано-колумбийских отношений. Он поблагодарил колумбийскую сторону за постоянную поддержку позиции официального Баку по справедливому решению карабахского конфликта на основе норм международного права, принципов неприкосновенности границ, суверенитета и территориальной целостности государств.

Глава МИД поздравил колумбийский народ с мирным решением продолжавшегося долгие годы конфликта в этой стране и выразил надежду на то, что достигнутое мирное соглашение откроет многочисленные возможности для устойчивого развития страны.

Министр высоко оценил принятие II конституциональным постоянным комитетом Сената Колумбии резолюции под названием «Незаконная оккупация территорий Азербайджанской Республики», а также принятие Комиссией внешних связей Сената документа в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Э.Мамедъяров отметил наличие благоприятных условий для развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Ялчин Алиев, Э.Т.