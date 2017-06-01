Мэр американской столицы Мюрьел Боузер подписала прокламацию об объявлении 28 мая 2017 года Национальным днем Азербайджана в городе Вашингтон.

По сообщению посольства Азербайджана в США, в документе говорится, что созданная 28 мая 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика была первой мусульманской страной, где всем гражданам были предоставлены равные права, в том числе право голоса женщинам. Также в заявлении подчеркивается, что азербайджанцы мира вот уже 99 лет отмечают 28 мая как национальный праздник.

Мэр также напоминает, что в 2017 году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджанской Республикой, и отмечает, что посольство Азербайджана в партнерстве с мэрией Вашингтона вносит вклад в образовательное и культурное разнообразие города.

Отметим, что объявление в американской столице 28 мая Национальным днем Азербайджана уже стало традицией. Аналогичная практика существует и в других городах США.

Ялчин Алиев, Э.Т.