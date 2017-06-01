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Политика

Зияфет Аскеров: Мецаморская атомная электростанция представляет большую угрозу для региона и Европы 01.06.2017 11:15

Сегодня, 1 июня, в Милли Меджлисе (парламенте) проходит заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Как сообщает 1news.az, выступая на мероприятии, первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров отметил, что решение социальных вопросов является приоритетным вопросом государства.

«В Конституции Азербайджана имеются пункты, касающиеся  вопросов защиты социальных прав граждан», - подчеркнул он.

Зияфет Аскеров также отметил, что европейские структуры порой ставят перед  Азербайджаном условия, которые сложно принять, принимая во внимание тот факт, что  наша страна в сравнении с европейскими государствами не так давно обрела независимость.

«Однако хочу подчеркнуть, что Азербайджанское государство претворяет в жизнь все проекты, необходимые для решения социальных вопросов», -  заявил он.

В своем выступлении первый вице-спикер выразил недовольство тем, что европейские структуры замалчивают о  проблеме азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.

«Обсуждаются вопросы мигрантов, потому как Европа испытывает трудности с  принятием  сирийских беженцев. Но почему молчали, когда в результате армянской агрессии более 1 млн азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами, из них 300 тыс. – это дети. Это -  показатель двойных стандартов», - сказал он.

З.Аскеров также выразил недовольство тем, что поднимается вопрос атомной электростанции в Беларуси, однако игнорируется вопрос о Мецаморской атомной электростанции, расположенной в Армении.

«Эта электростанция была  построена в 60-70-х годах прошлого века и представляет большую угрозу для региона и Европы», -  подчеркнул он.

Эльшан Рустамов

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