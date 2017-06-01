Подразделения армянских вооруженные сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 126 раз, применив при этом крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-миллиметровые (39 снарядов) минометы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, подразделения армянские ВС с позиций, расположенных в селе Довех, на безымянных высотах в Ноемберянском районе и в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана, из села Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся в селах Агдам, Коханаби и на безымянных высотах Товузского района Азербайджанской Республики.

Кроме того, подразделения армянских вооруженных сил с безымянных высот в Красносельском районе Армении обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Помимо этого, позиции ВС Азербайджана и азербайджанские населенные пункты подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Намирли, Шихлар, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.