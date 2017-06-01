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Политика

«Статус-кво» в нагорно-карабахском конфликте неприемлем – Посол Франции 01.06.2017 19:00

Дальнейшее сохранение «статуса-кво» в нагорно-карабахском конфликте неприемлемо, заявил на пресс-конференции 1 июня посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

Он отметил, что нужно приложить максимум усилий для поиска наиболее оптимального, приемлемого для обеих сторон и основанного на трех известных принципах решения.

С человеческой, как и с политической, точки зрения невозможно жить в условиях постоянных нарушений режима прекращения огня и взаимных оскорблений, подчеркнул посол, передает «Спутник Армения».

«Однако само решение зависит не от МГ ОБСЕ. Именно стороны конфликта должны его принять», - отметил посол.

Посол напомнил, что совсем недавно состоялась встреча экс-президента Франции Франсуа Олланда и президента Армении Сержа Саргсяна, в ходе которой Олланд еще раз подчеркнул, что Франция готова предоставить, в случае необходимости, площадку для будущих встреч руководства Азербайджана и Армении.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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