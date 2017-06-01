Через год после вспышки насилия в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан находятся ближе к войне, чем когда-либо с момента прекращения огня в 1994 году, говорится в отчете Международной кризисной группы.

В отчете указывается, что с середины января 2017 года смертельные инциденты, связанные с применением тяжелого артиллерийского и противотанкового оружия, происходили с различной степенью интенсивности.

«В мае наблюдалось значительное увеличение инцидентов, в том числе сообщения о самонаводящихся ракетах и ​​ракетах, используемых вблизи густонаселенных районов вдоль линии соприкосновения. Процесс урегулирования застопорился, что усиливает соблазн использования силы, по крайней мере, для тактических целей», - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что напряженность может перерасти в более крупный конфликт, что приведет к значительным жертвам среди гражданского населения и, возможно, побудит основные региональные державы к вмешательству.

«Россия, Франция и США должны отложить свои разногласия и направить на высоком уровне давление на стороны, чтобы разблокировать нынешний паралич и снизить риски возобновления насилия»,- говорится в отчете.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.