Ряд изменений произведен в структуре Администрации Президента Азербайджана.

Так, согласно данным, размещенным в разделе «Структура» официального сайта Президента АР, заведующие 7-ми отделов Администрации стали также помощниками Президента. Это - Азер Амирасланов, Зейнал Нагдалиев, Фуад Алескеров, Новруз Мамедов, Али Гасанов, Али Асадов, Натиг Амиров.

Кроме того, Алтай Гасанов указан в качестве начальника Секретариата Первого вице-президента Азербайджана.

При этом в структуре Администрации нет имени Вахида Алиева, который являлся помощником главы государства по вопросам обороны - эти функции перешли к Фуаду Алескерову, который теперь является помощником Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам.

Претерпело изменение название возглавляемого Новрузом Мамедовым отдела – теперь он называется отделом внешней политики (раньше – отдел внешних связей).

Кроме того, учреждена должность помощника Президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

В списке отсутствует имя Фатмы Абдуллазаде, возглавлявшей отдел по вопросам гуманитарной политики.

В целом же структура Администрации Президента Азербайджана выглядит следующим образом:

Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова.

Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов.

Помощник Президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов.

Помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев.

Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров.

Помощник Президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

Помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

Помощник Президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов.

Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров.

Помощник Президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии – заведующий отделом

Начальник Секретариата Президента – помощник Президента Диляра Сеидзаде.

Пресс-секретарь Президента Азер Гасымов.

Начальник протокольной службы Президента Эльчин Багиров.

Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов.

Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев.

Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев.

Заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики

Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев.

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов.

Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова.

Ялчин Алиев, Э.Т.