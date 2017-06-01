Ряд изменений произведен в структуре Администрации Президента Азербайджана.
Так, согласно данным, размещенным в разделе «Структура» официального сайта Президента АР, заведующие 7-ми отделов Администрации стали также помощниками Президента. Это - Азер Амирасланов, Зейнал Нагдалиев, Фуад Алескеров, Новруз Мамедов, Али Гасанов, Али Асадов, Натиг Амиров.
Кроме того, Алтай Гасанов указан в качестве начальника Секретариата Первого вице-президента Азербайджана.
При этом в структуре Администрации нет имени Вахида Алиева, который являлся помощником главы государства по вопросам обороны - эти функции перешли к Фуаду Алескерову, который теперь является помощником Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам.
Претерпело изменение название возглавляемого Новрузом Мамедовым отдела – теперь он называется отделом внешней политики (раньше – отдел внешних связей).
Кроме того, учреждена должность помощника Президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.
В списке отсутствует имя Фатмы Абдуллазаде, возглавлявшей отдел по вопросам гуманитарной политики.
В целом же структура Администрации Президента Азербайджана выглядит следующим образом:
Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев.
Помощник Президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова.
Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов.
Помощник Президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов.
Помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев.
Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров.
Помощник Президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.
Помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.
Помощник Президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов.
Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров.
Помощник Президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии – заведующий отделом
Начальник Секретариата Президента – помощник Президента Диляра Сеидзаде.
Пресс-секретарь Президента Азер Гасымов.
Начальник протокольной службы Президента Эльчин Багиров.
Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов.
Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев.
Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев.
Заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики
Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев.
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов.
Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова.
Ялчин Алиев, Э.Т.