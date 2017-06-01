Находившийся в Колумбии министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в четверг с официальным визитом в Коста-Рику.
По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе визита Э.Мамедъяров встретится с министром иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом и другими официальными лицами.
Программой визита предусмотрено подписание двустороннего соглашения об освобождении от визовых требований лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами.
Напомним, что министр иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс посещал Азербайджан 19-20 октября 2015 года.
Ялчин Алиев, Э.Т.