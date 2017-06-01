Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает сотрудничество с компанией ВР.

«Мы оказываем доверие ВР. Уверен, что и ВР доверяет Азербайджану. В противном случае, они не вложили бы в нашу страну так много средств», - заявил глава государства Ильхам Алиев на церемонии отправки на контрактный участок «Шахдениз» в Каспийском море жилых блоков платформы технологического обеспечения, построенной для «Шахдениз-2», сообщается на официальном сайте Президента АР.

Президент Ильхам Алиев, приведя в качестве примера высказывания регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса, сказал, что в сфере деятельности ВР Азербайджан является инвестиционным пространством номер один, что еще больше усиливает наше сотрудничество.

Глава государства также отметил, что в настоящее время ВР работает над расширением контракта «Азери-Чыраг-Гюнешли».

«Надеюсь, это скоро произойдет. Кроме этого, только на «Азери-Чыраг-Гюнешли» наше партнерство будет продолжаться до 2050 года. Уверен, что с «Шахдениз» будет добыто гораздо больше газа, чем предусмотрено. Мы назвали «Азери-Чыраг» «Контрактом века», теперь же я говорю о контракте веков», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.