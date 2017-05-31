Азербайджан и Колумбия считают важным укрепление двусторонних торговых связей.

Об этом, по сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, было заявлено на встрече азербайджанского министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и Президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.

Отметив, что Азербайджан является самым могущественным государством региона, Президент сказал, что его радуют достигнутые этой страной в последние годы успехи в политической и экономической сферах. Он также подчеркнул, что при первой же возможности с удовольствием посетит Азербайджан.

На встрече было выражено удовлетворение развитием дружеских связей высокого уровня между Азербайджаном и Колумбией. В то же время было отмечено наличие большого потенциала для большего развития связей. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Ялчин Алиев, Э.Т.