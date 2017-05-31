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Политика

Сопредседателей Минской группы ОБСЕ ожидают в Баку в июне 31.05.2017 11:43

В рамках визита в регион Южного Кавказа в июне сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Баку, сообщил в среду официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова к продолжению субстантивных переговоров по урегулированию [нагорно-карабахского] конфликта», - сказал он, отметив, что в Баку сопредседатели прибудут 19 июня.  

Накануне армянская сторона сообщила, что ожидает визита сопредседателей Минской группы в ближайшие 10 дней. Отмечалось, что визит состоится в Ереван и оккупированный Нагорный Карабах.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отметил, что не знает, «насколько Азербайджан будет готов принять эту миссию».

Как отмечает Хикмет Гаджиев, «абсурдные заявления Эдварда Налбандяна еще раз демонстрируют стремление Армении к продлению статус-кво, основанного на оккупационной политике Еревана».

«Попытки Армении завуалировать оккупацию азербайджанских территорий принципом самоопределения народов могут сравниться лишь с оккупацией в 1938 году со стороны фашистской Германии Судетской области бывшей Чехословакии», - сказал Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что международное сообщество однозначно признает и выражает уважение суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ.

Тем самым Армении дают понять, что установленный в результате оккупации статус-кво никогда не будет принят, а попытки нарушить международно признанные границы государств неприемлемы, отмечает Хикмет Гаджиев.

«Чем раньше Ереван осознает эту реальность и, согласно плану на столе переговоров, выведет войска с оккупированных территорий Азербайджана, тем раньше в регионе могут быть обеспечены мир и безопасность», - сказал он.

Нынешний этап переговоров между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха основывается на договоренностях, достигнутых президентами двух стран в Вене (16 мая 2016 года) и Санкт-Петербурге (20 июня 2016 года).

По итогам встреч стороны договорились о завершении формирования механизма ОБСЕ по расследованию инцидентов, продолжении обмена данными о пропавших без вести под эгидой Красного Креста, расширении полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, а также о начале предметных переговоров.

Елена Остапенко, Э.Т.

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