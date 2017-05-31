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Политика

Депутатам ПАСЕ указали на нарушение прав сотен тысяч азербайджанских детей в результате карабахского конфликта 31.05.2017 11:32

31 мая в Милли Меджлисе проходит заседание Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию на тему «Защита детей в цифровой среде, повышение навыков и знаний».

Как сообщает 1news.az, выступившая на мероприятии вице-спикер парламента Бахар Мурадова отметила значимость проведения данного мероприятия в преддверии Дня защиты детей.

По ее словам, защите прав детей придается важное значение во всех демократических обществах, в том числе в Азербайджане.

«Азербайджан в вопросе защиты прав детей сотрудничает с международными структурами», - указала она, напомнив, что в 2016 году в республике был принят закон о защите прав детей.

Б.Мурадова отметила, что цифровая среда создает ряд проблем для детей, распространяются материалы, негативно влияющие на психику детей.

Выступившая на мероприятии председатель подкомитета по положению детей Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию баронесса Дорин Массей также рассказала о негативном влиянии интернета на детей и призвала родителей держать этот вопрос под пристальным вниманием.

«ПАСЕ придает важное значение вопросам безопасности детей», - отметила она.

Выступая на мероприятии, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы указала, что дети составляют 30% населения республики.

«В республике делается все необходимое для защиты прав детей», - сказала она, отметив, что 2009 год в Азербайджане был объявлен Годом ребенка.

Она отметила, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта были также нарушены права детей.

«В Азербайджане около 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, из них 300 тыс. - дети», - сказала она.

День защиты детей - 1 Июня отмечают во всем мире с 1950 года. Решение об этом было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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