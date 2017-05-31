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Политика
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МИД: Заявления министра иностранных дел Кипра несопоставимы с нормами и принципами международного права 31.05.2017 11:10

Глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления министра иностранных дел Кипра Иоанниса Касулидиса, которые он сделал на встрече с министром обороны Армении в связи с Нагорно-карабахском регионом Азербайджана в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Высказывания министра иностранных дел Кипра в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом прямо противоречат обязательствам, взятым Кипром в соответствии с международным правом, Хельсинкским Заключительным Актом и другими международными документами, и служат поощрению агрессивной и оккупационной политики Армении против Азербайджана», - говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана.

По данным армянских СМИ, на встрече с Вигеном Саркисяном Иоаннис Касулидис назвал Карабах «исторической территорией армян», и по этой причине считает «неверным проводить параллели между нагорно-карабахским конфликтом и вопросом оккупированного Турцией Северного Кипра».

В своем заявлении Хикмет Гаджиев подчеркивает, что эти мысли кипрского министра наносят ущерб процессу урегулирования конфликта путем переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и усилиям по обеспечению устойчивого мира в регионе.

«Такие мысли несопоставимы с опирающейся на нормы и принципы международного права позицией ЕС, членом которого Кипр является, ОБСЕ и Совета Европы в связи с урегулированием конфликта», - указал Хикмет Гаджиев.

В свете этого глава пресс-службы азербайджанского МИД напоминает, что в Глобальной стратегии ЕС на 2016 год говорится: «Суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, неприкосновенность границ и мирное урегулирование конфликтов - основные элементы европейской безопасности. Эти принципы относятся ко всем государствам внутри ЕС и за его пределами».

«Кроме того, подобным противоречивым заявлением министр иностранных дел Кипра сам же себя опровергает. Хотели бы напомнить, что 26 января этого года, выступая на Постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя Комитета министров Совета Европы, он заявил о решительной поддержке территориальной целостности, суверенитета Кипра и политической независимости государств.  

Надо отметить и то, что территорию Северного Кипра веками населял его коренной народ – тюрки, которые также имеют право на самоопределение  

Ввиду отсутствия прозрачности имеются определенные вопросы и подозрения по поводу военного сотрудничества между Кипром и Арменией.

Надеемся, что ЕС и ОБСЕ рассмотрят данный вопрос в рамках соответствующей позиции, связанной с военными аспектами конфликта», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Ф.Багирова

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