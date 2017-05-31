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Политика

Минобороны Азербайджана выступило с предупреждением 31.05.2017 10:37

Подразделения вооруженных сил Армении с ночи 30 мая до утра 31 мая из крупнокалиберного оружия, в том числе 82- и 120-миллиметровых минометов, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана и ряд  азербайджанских населенных пунктов на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, среди личного состава и гражданского населения потерь нет.

Отмечается, что в результате адекватных ответных мер, принятых передовыми частями Азербайджанской армии, враг был подавлен. 

«Министерство обороны предупреждает, что в случае повторения армянскими вооруженными силами подобных провокаций Вооруженные силы Азербайджана, применив артиллерийские системы для уничтожения целей на большой дальности, подвергнут обстрелу населенные пункты, расположенные в глубине вражеской обороны», - подчеркивается в сообщении.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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