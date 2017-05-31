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Политика

Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 120 раз 31.05.2017 10:12

Подразделения армянских вооруженных сил в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз, применив при этом 82- (50 снарядов) и 120-миллиметровые (15 снарядов) минометы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана,  подразделения ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах в Ноемберянском районе и в селе Паравакар Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Гаймаглы Газахского района и Кохнегышлаг Агстафинского района Азербайджана, из села Чинари Бердского района Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии, находящиеся на безымянных высотах в Товузском районе Азербайджанской Республики.

Подразделения ВС Армении с безымянных высот в Красносельском районе Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана и азербайджанские населенные пункты были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джавахирли, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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