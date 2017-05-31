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Политика

Госдеп США о решении проблем по реализации ЮГК 31.05.2017 21:03

Для реализации такого крупного проекта, как Южный газовый коридор, важен открытый диалог всех вовлеченных в этот проект сторон.

Об этом 31 мая в Баку сообщила журналистам заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по энергетической дипломатии Робин Данниган, отвечая на вопрос  касательно возникновения задержек в связи с реализацией проекта ЮГК.

«Данный проект сыграет важную роль в диверсификации энергетических ресурсов Европы», -сказала она.

По ее словам,  правительство США проводит обсуждения по вопросам решения проблем, возникающих в связи с реализацией проекта.

«Правительство США на уровне своих посольств в различных странах, в том числе посольства в АР,  а также на уровне федерального правительства ведет переговоры для устранения всех проблем путем диалога.

Мы считаем, что реализация этого проекта приведет к диверсификации поставок энергоресурсов как на европейском, так и на глобальном рынке»,- сказала Робин Данниган.

Проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения «Шахдениз».

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта «Шахдениз», расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

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Эльшан Рустамов, И.А.

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