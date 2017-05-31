В рамках международной нефтегазовой выставки, которая проходит в Баку, посольства Великобритании и США в Азербайджане организовали совместный прием.

Как передает 1news.az, выступая на мероприятии, посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал, что реализация проекта «Южный газовый коридор» направлена на обеспечение энергетической безопасности Европы.

Посол напомнил, что на сегодняшней выставке была зачитано письмо президента США Дональда Трампа, где Азербайджан определен как партнер США.

«Мы сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с терроризмом», - сказал он.

Посол подчеркнул, что США готовы продолжить сотрудничество с Азербайджаном в таких сферах, как демократия, безопасность, экономика.

«США рядом с Азербайджаном», - сказал он.

Эльшан Рустамов, И.А.