В рамках международной нефтегазовой выставки, которая проходит в Баку, посольства Великобритании и США в Азербайджане организовали совместный прием.
Как передает 1news.az, выступившая на мероприятии посол Великобритании в Азербайджане Карол Кофтс отметила прочность отношений Великобритания-Азербайджан.
По ее словам, Британия долгие годы является самым крупным инвестором в Азербайджане.
«Великобритания остается самым крупным торговым инвестором Азербайджана»,- сказала она, отметив, что есть возможность сохранения этого лидерства в инвестициях.
Она также сообщила, что в Азербайджане функционирует 400 британских компаний.
«Сотрудничество с Азербайджаном остается для нас приоритетом»,- сказала она.
Выступая на мероприятии, заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по энергетической дипломатии Робин Данниган сказала, что Америка
поддерживает проект Южного газового коридора, который внесет вклад не только в экономику Азербайджана, но и обеспечит энергетическую безопасность на глобальном уровне.
«Мы поддерживаем роль Азербайджана в качестве глобального игрока в мировой энергетической безопасности»,- сказала Робин Данниган.
Эльшан Рустамов, И.А.