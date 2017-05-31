В рамках международной нефтегазовой выставки, которая проходит в Баку, посольства Великобритании и США в Азербайджане организовали совместный прием.

Как передает 1news.az, выступившая на мероприятии посол Великобритании в Азербайджане Карол Кофтс отметила прочность отношений Великобритания-Азербайджан.

По ее словам, Британия долгие годы является самым крупным инвестором в Азербайджане.

«Великобритания остается самым крупным торговым инвестором Азербайджана»,- сказала она, отметив, что есть возможность сохранения этого лидерства в инвестициях.

Она также сообщила, что в Азербайджане функционирует 400 британских компаний.

«Сотрудничество с Азербайджаном остается для нас приоритетом»,- сказала она.

Выступая на мероприятии, заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по энергетической дипломатии Робин Данниган сказала, что Америка

поддерживает проект Южного газового коридора, который внесет вклад не только в экономику Азербайджана, но и обеспечит энергетическую безопасность на глобальном уровне.

«Мы поддерживаем роль Азербайджана в качестве глобального игрока в мировой энергетической безопасности»,- сказала Робин Данниган.

Эльшан Рустамов, И.А.