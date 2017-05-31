Президент Афганистана Ашраф Гани принял находящегося в этой стране 30-31 мая заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, А.Азимов передал А.Гани приветствия Президента Ильхама Алиева и пригласительное письмо от него.

В свою очередь, глава Афганистана попросил передать Президенту Азербайджана свои самые добрые пожелания.

Также А.Азимов встретился с главой МИД Афганистана Салахаддином Раббани и другими официальными лицами.

На встречах были обсуждены двусторонний политический диалог и вопросы практического сотрудничества. Афганские официальные лица высоко оценили содействие Азербайджана делу установления стабильности в их стране и сопредседательство республики в Сердце Азии – Стамбульском процессе.

В рамках визита А.Азимов осуществлял сопредседательство во встрече Сердце Азии – Стамбульский процесс на уровне послов. На этой встрече были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой предстоящего в конце этого года в Баку заседания Сердце Азии – Стамбульский процесс на уровне министров.

Ялчин Алиев, Э.Т.