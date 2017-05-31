USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Политика

Араз Азимов передал Президенту Афганистана приглашение посетить Азербайджан 31.05.2017 19:23

Президент Афганистана Ашраф Гани принял находящегося в этой стране 30-31 мая заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, А.Азимов передал А.Гани приветствия Президента Ильхама Алиева и пригласительное письмо от него.

В свою очередь, глава Афганистана попросил передать Президенту Азербайджана свои самые добрые пожелания.

Также А.Азимов встретился с главой МИД Афганистана Салахаддином Раббани и другими официальными лицами.

На встречах были обсуждены двусторонний политический диалог и вопросы практического сотрудничества. Афганские официальные лица высоко оценили содействие Азербайджана делу установления стабильности в их стране и сопредседательство республики в Сердце Азии – Стамбульском процессе.

В рамках визита А.Азимов осуществлял сопредседательство во встрече Сердце Азии – Стамбульский процесс на уровне послов. На этой встрече были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой предстоящего в конце этого года в Баку заседания Сердце Азии – Стамбульский процесс на уровне министров.

Ялчин Алиев, Э.Т.

220количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности гибели полицейского в аварии с Porsche - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОНоворожденная начала шагать сразу после рождения – ВИДЕОБурак Озчивит вступился за Фахрию Эвджен, «провалившуюся» в Каннах – ФОТОАктриса Пярвин Абиева расплакалась в эфире «Maşın» шоу – ФОТОАнтуан Гризманн определился с новым клубомGoogle посвятил doodle Захе Хадид на фоне Центра Гейдара Алиева – ФОТОВ Баку Lexus протаранил два автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕОСтали известны новые подробности гибели в Баку пассажира, выпавшего из автобусаВ сети появились новые снимки беременной подруги Криштиану Роналду - ФОТОФутболист «Габалы» обручился в Париже – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 мая20:24 Похудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТО19:58 Роберт Секута: Мы сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с терроризмом19:50 EMIN завершил тур по США – ФОТО – ВИДЕО19:39 США поддерживают реализацию Южного газового коридора – Зампомощника госсекретаря США19:32 На оккупированных территориях Азербайджана тяжело ранен армянский военнослужащий19:23 Араз Азимов передал Президенту Афганистана приглашение посетить Азербайджан19:10 На линии фронта захвачено устройство видеонаблюдения ВС Армении – ФОТО19:06 Нигерийский футболист, избивший жену-азербайджанку: «Жена моя, сам знаю, что делать»18:54 Увеличен размер штрафов по ряду статей Уголовного кодекса18:39 Азербайджан и Турция подписали Меморандум для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов18:28 Папарацци впервые засняли Ирину Шейк на прогулке с дочерью – ФОТО18:23 Наведен порядок на одном из автомобильных кругов Баку, ранее «оккупированном» таксистами - ФОТО18:11 Лучший в мире фристайлер Сиан Гарнье и его команда сыграют в Баку против сборной MFL All Stars – ФОТО - ВИДЕО18:00 Игры солидарности: как Азербайджан объединил исламский мир - ФОТО - ВИДЕО17:42 Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию судов «Qubadlı» и «Cəbrayıl» - ФОТО