В среду, 31 мая, завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как сообщает 1news.az, спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов объявил сессию завершенной.
Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.
Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.
Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.
Эльшан Рустамов, Г.Р.