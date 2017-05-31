В среду, 31 мая, завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов объявил сессию завершенной.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.