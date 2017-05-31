4-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Колумбии состоялся в ходе встречи глав МИД двух стран Эльмара Мамедъярова и Марии Анхелы Олгин.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, Э.Мамедъяров отметил широкие возможности для развития сотрудничества в рамках межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Колумбия. В этом свете он высоко оценил принятие II конституциональным постоянным комитетом Сената Колумбии резолюции под названием «Незаконная оккупация территорий Азербайджанской Республики», а также принятие Комиссией внешних связей Сената документа в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Он поблагодарил колумбийскую сторону за постоянную поддержку позиции официального Баку по справедливому решению карабахского конфликта на основе норм международного права, принципов неприкосновенности границ, суверенитета и территориальной целостности государств.

Отметив, что товарооборот между двумя странами не отвечает их потенциалу, министр сказал, что создание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству может оказаться полезным для развития двусторонних экономических отношений.

Подчеркнув наличие широких возможностей для гуманитарного сотрудничества, Э.Мамедъяров поблагодарил колумбийский МИД за инициативу по организации для сотрудников МИД Азербайджана курсов испанского языка.

Также министр отметил многочисленные возможности для расширения и углубления сотрудничества двух стран в области туризма. Он выразил надежду на то, что включение Колумбии в число стран, способных получить электронную визу посредством системы ASAN Viza, будет способствовать поездкам колумбийских туристов в Азербайджан.

В свою очередь, М.Олгин, охарактеризовав Колумбию как друга Азербайджана в плане развития сотрудничества в областях туризма, торговли, инвестиций, отметила, что будет рада видеть в своей стране азербайджанские компании. Она отметила готовность Колумбии к сотрудничеству с Азербайджаном в реализуемых в ней проектах.

Министры подписали соглашение о сотрудничестве в культурной сфере между Министерством культуры и туризма Азербайджана и Министерством культуры Колумбии.

На встрече также состоялась презентация изданной на испанском и азербайджанском языках Антологии произведений азербайджанских классиков и колумбийских поэтов.

Ялчин Алиев, Э.Т.