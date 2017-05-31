31 мая на пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса был обсужден законопроект «О правилах этического поведения служащих муниципалитетов».

Как сообщает 1news.az, состоящий из 3 глав и 27 статей законопроект определяет правила этического поведения членов муниципалитетов.

В соответствии с законопроектом, нарушение правил этического поведения служит основанием для привлечения члена муниципалитета к дисциплинарной ответственности. К нарушившему правила этического поведения сотруднику муниципалитета мера дисциплинарной ответственности применяется в течение 30 дней с момента выявления нарушения.

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться личность сотрудника муниципалитета, его авторитет в коллективе, профессиональный уровень, характер совершенного правонарушения.

Законопроект был принят путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.