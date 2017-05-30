USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

Мубариз Ахмедоглу: Сопредседатели должны остановить курс Саргсяна по укреплению оккупации 30.05.2017 10:09

«Серж Саргсян в апреле 2018 года должен покинуть пост президента. С.Саргсян хочет на протяжении последних 10 месяцев нахождения у власти вписать свое имя в историю Армении, как «бескомпромиссная личность в Карабахском вопросе», - заявил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, некоторые направления его деятельности в последнее время стали видны еще отчетливее:

«I. С.Саргсян сменил начальника ракетных войск и артиллерии. По анализу заявлений Армении на военную тематику было понятно, что ракетные войска - это сфера, в которой войска Армении добились наибольшего успеха. «Искандеры», «Смерч», «ОСА» и т.д. Причиной смены начальника ракетных войск и артиллерии является неспособность разместить ЗРК «ОСА» на оккупированных территориях Азербайджана. ВС Азербайджана в результате ракетного удара уничтожили ЗРК «ОСА» Армении. С.Саргсян возложил вину за это на начальника ракетных войск.

II. Организация авиаперелетов из Ходжалинского аэропорта в Шушу не представляет никакой туристической или гуманитарной значимости. С.Саргсян выплескивает свою злость. Пилоты управляют этими самолетами ниже высоты в 600 метров, в 15 километрах от линии соприкосновения. Эти авиаперелеты являются фактором, создающим военные провокации. Для нейтрализации этого фактора у Азербайджана есть несколько возможностей; Беспилотные летательные аппараты могут создать очень серьезный эффект, сопровождая эти летающие самолеты в небе над Нагорным Карабахом. ПВО Армении не смогут сбить беспилотные летательные аппараты Азербайджана рядом со своими самолетами. Маневренные возможности таких беспилотных летательных аппаратов шире.

III. «Яблочные войска Азербайджана», совершая победное шествие на территории Армении, ведут борьбу против имиджа «С.Саргсяна как бескомпромиссного лица в нагорно-карабахском вопросе». С.Саргсян освобождает от должности высокопоставленных руководителей пограничных и таможенных служб. Большая группа руководителей находится под арестом, аресты продолжатся.

IV. С.Саргсян с некоторыми привлеченными из России лицами занят созданием вводящих в заблуждение мнений на нынешнем этапе переговоров по Нагорному Карабаху. Первая статья Обновленных Мадридских принципов заключается в возвращении Азербайджану всех районов вокруг Нагорного Карабаха. С.Саргсян же желает определения статуса.  Сохраняя ситуацию в таком подвешенном состоянии, он может завершить и нынешний президентский срок. Сопредседатели МГ ОБСЕ должны добиться подготовки дорожной карты, начинающейся с реализации механизма определения статуса Нагорного Карабаха. Если С.Саргсян заинтересован в начале урегулирования нагорно-карабахского конфликта с механизма определения статуса, в таком случае он должен незамедлительно начать создание платформы для диалога между азербайджанцами и армянами Нагорного Карабаха. Для этого нужно всего несколько дней.

Сопредседатели нуждаются в аналитическом анализе. В общественно-политической среде Азербайджана имеется много аналитических материалов относительно нагорно-карабахского урегулирования, эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Если сопредседатели подойдут объективно к поведению С.Саргсян, то им станет все ясно».

289количество просмотров
Подразделения вооруженных сил Армении 128 раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Мубариз Ахмедоглу: Сопредседатели должны остановить курс Саргсяна по укреплению оккупации
Али Гасанов: «Азербайджан идет своей дорогой, отвечающей интересам азербайджанского народа»

Демократическая модель развития Азербайджана выбрана не для того, чтобы кому-то нравиться. Независимо от различных оценок международного сообщества, мы идем своей дорогой и считаем себя правыми.
Платформа мира: Ваан Мартиросян был вынужден сделать заявление против Азербайджана
Штат Юта поздравляет Азербайджан с 99-й годовщиной создания республики
Штат Калифорния: АДР стала первой светской парламентской демократией на Востоке

Сенатор и член Ассамблеи штата Калифорния Джефф Стоун и Рокки Чавес соответственно
Ракетные и артиллерийские соединения проводят учения с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Телеведущий Игорь Богданов ужаснул Канны пластическими операциями на лице – ФОТОВ Баку пассажир умер, выпав из открытой двери автобусаВ Баку мужчины выбросили на улицу тело своего друга, скончавшегося от передозировкиВ Москве «апокалиптическая» погода унесла жизни 11 человек – ФОТО - ВИДЕОВ Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смертиВ Петербурге стоматолог из корысти удалила пациентке 22 здоровых зубаПлатформа мира: Ваан Мартиросян был вынужден сделать заявление против АзербайджанаRolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль – ФОТОBurning Man на восточный мотив: как дизайнер из Баку уехала в США и создала коллекцию для самого безумного фестиваля Земли – ФОТОВ Масаллы один школьник забил до смерти другого

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 мая11:12 Аббас Багиров добавил мугама к хиту Леонида Агутина «Половина сердца» – ВИДЕО11:04 Убийца главреда известного турецкого издания сдался полиции - ОБНОВЛЕНО10:56 СМИ: Сын главы «Лукойла» покупает железнодорожную компанию10:48 До конца года не ожидается ослабления маната - Эльман Рустамов10:40 Криштиану Роналду младший забил гол со штрафного в стиле своего знаменитого отца – ВИДЕО10:32 Подразделения вооруженных сил Армении 128 раз за сутки нарушили режим прекращения огня10:24 Один из оживленных автомобильных кругов Баку теперь регулируется светофорами – КАРТА – ФОТО10:16 На юго-востоке Турции уничтожен один из главарей PKK10:09 Мубариз Ахмедоглу: Сопредседатели должны остановить курс Саргсяна по укреплению оккупации10:04 Театр марионеток: путешествие в страну сказок в сердце Старого Баку - ФОТО09:56 На этой неделе изменится местоположение автобусного хаба, связывающего Баку с пригородными поселками – ФОТО09:48 В ООН обеспокоены ходом переговоров по Кипру09:40 На азербайджано-российской границе началась спецоперация «Граница-щит»09:32 Мировые цены на нефть не определились с динамикой09:24 Маккейн назвал Путина большей угрозой, чем ИГИЛ