Мубариз Ахмедоглу: Сопредседатели должны остановить курс Саргсяна по укреплению оккупации

«Серж Саргсян в апреле 2018 года должен покинуть пост президента. С.Саргсян хочет на протяжении последних 10 месяцев нахождения у власти вписать свое имя в историю Армении, как «бескомпромиссная личность в Карабахском вопросе», - заявил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, некоторые направления его деятельности в последнее время стали видны еще отчетливее:

«I. С.Саргсян сменил начальника ракетных войск и артиллерии. По анализу заявлений Армении на военную тематику было понятно, что ракетные войска - это сфера, в которой войска Армении добились наибольшего успеха. «Искандеры», «Смерч», «ОСА» и т.д. Причиной смены начальника ракетных войск и артиллерии является неспособность разместить ЗРК «ОСА» на оккупированных территориях Азербайджана. ВС Азербайджана в результате ракетного удара уничтожили ЗРК «ОСА» Армении. С.Саргсян возложил вину за это на начальника ракетных войск.

II. Организация авиаперелетов из Ходжалинского аэропорта в Шушу не представляет никакой туристической или гуманитарной значимости. С.Саргсян выплескивает свою злость. Пилоты управляют этими самолетами ниже высоты в 600 метров, в 15 километрах от линии соприкосновения. Эти авиаперелеты являются фактором, создающим военные провокации. Для нейтрализации этого фактора у Азербайджана есть несколько возможностей; Беспилотные летательные аппараты могут создать очень серьезный эффект, сопровождая эти летающие самолеты в небе над Нагорным Карабахом. ПВО Армении не смогут сбить беспилотные летательные аппараты Азербайджана рядом со своими самолетами. Маневренные возможности таких беспилотных летательных аппаратов шире.

III. «Яблочные войска Азербайджана», совершая победное шествие на территории Армении, ведут борьбу против имиджа «С.Саргсяна как бескомпромиссного лица в нагорно-карабахском вопросе». С.Саргсян освобождает от должности высокопоставленных руководителей пограничных и таможенных служб. Большая группа руководителей находится под арестом, аресты продолжатся.

IV. С.Саргсян с некоторыми привлеченными из России лицами занят созданием вводящих в заблуждение мнений на нынешнем этапе переговоров по Нагорному Карабаху. Первая статья Обновленных Мадридских принципов заключается в возвращении Азербайджану всех районов вокруг Нагорного Карабаха. С.Саргсян же желает определения статуса. Сохраняя ситуацию в таком подвешенном состоянии, он может завершить и нынешний президентский срок. Сопредседатели МГ ОБСЕ должны добиться подготовки дорожной карты, начинающейся с реализации механизма определения статуса Нагорного Карабаха. Если С.Саргсян заинтересован в начале урегулирования нагорно-карабахского конфликта с механизма определения статуса, в таком случае он должен незамедлительно начать создание платформы для диалога между азербайджанцами и армянами Нагорного Карабаха. Для этого нужно всего несколько дней.

Сопредседатели нуждаются в аналитическом анализе. В общественно-политической среде Азербайджана имеется много аналитических материалов относительно нагорно-карабахского урегулирования, эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Если сопредседатели подойдут объективно к поведению С.Саргсян, то им станет все ясно».