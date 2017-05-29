Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проводится учения Ракетных и Артиллерийских соединений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, в ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

На учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб, используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

1news.az