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Политика

Ракетные и артиллерийские соединения проводят учения с боевыми стрельбами - ФОТО - ВИДЕО 29.05.2017 12:27

Согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проводится учения Ракетных и Артиллерийских соединений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, в ходе учений, проводимых в условиях, приближенных к боевым, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания.

На учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб, используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

1news.az

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