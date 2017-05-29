Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 116 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Сарыджалы, Мерзили, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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