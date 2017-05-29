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Политика

Платформа мира: Ваан Мартиросян был вынужден сделать заявление против Азербайджана 29.05.2017 15:55

Ваан Мартиросян подвергся давлению криминальных групп и был вынужден сделать видео-обращение против Платформы мира ради безопасности своих родных.

С таким заявлением выступила в понедельник Платформа мира между Арменией и Азербайджаном.

«С сожалением отмечаем что, не раз подвергшийся гонениям в Армении Ваан Мартиросян был вынужден покинуть свою родину. Переехав в Украину, он продолжал осуществление своей идеи миротворчества. Но криминальные группы […] нашли Ваан Мартиросяна и в Украине», - говорится в заявлении Платформы мира.

Описывая криминальные группы, которые оказывают давление на Мартиросяна, отмечается, что они «удерживают свою власть, опираясь на нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном, не хотят применения международных норм и принципов для его разрешения, и продолжают удерживать неприемлемый для обеих сторон статус-кво.

Ваан Мартиросян вместе с семьей в 2016 году эмигрировал из Армении в Украину, где занимался миротворчеством в рамках урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В рамках этой деятельности Мартиросян не раз бывал в Баку, являясь одним из активистов созданной недавно Платформы мира между Арменией и Азербайджаном.

В ночь с 27 на 28 мая Ваан Мартиросян, находясь в Украине, выступил с видео-обращением, в котором выступил в поддержку нынешних властей Армении, несмотря на то, что некоторое время назад в многочисленных интервью говорил о криминальной сути армянского руководства.

Как отмечается в заявлении Платформы мира, в своем видео-обращении Мартиросян не раз упоминал европейские институты и международные организации, что, согласно тексту заявления, является доказательством того, что договоренность о сотрудничестве между Платформой мира и институтами Евросоюза серьезно тревожит врагов мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и мирного сосуществования азербайджанского и армянского народов.

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Аналогичные случаи давления на участников Платформы мира из Армении неоднократно имели место, говорится в заявлении. В этом контексте отмечаются имени таких активистов Платформы как Армен Шахарянц, Лусине Нерсесян.

«Миротворчество требует больших жертв, храбрости и усилий. Являясь  Платформой Мира, мы с пониманием относимся к невозможности дальнейшего участия Ваана Мартиросяна в миротворческой деятельности после оказанного на него тотального давления со стороны армянских силовых структур», - говорится в заявлении Платформы мира.

«Желаем ему всего хорошего и успехов в его дальнейшей жизни, благодарим за долгий путь сотрудничества», - также говорится в тексте.

Платформа мира призывает всех миролюбивых представителей Азербайджана и Армении активнее сотрудничать с Платформой в качестве протеста тем силам, которые выступают против этого миротворческого процесса. Также Платформа мира ищет поддержки международных организаций, заинтересованных в установлении мира в регионе.

1news.az

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