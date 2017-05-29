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Политика

Штат Юта поздравляет Азербайджан с 99-й годовщиной создания республики 29.05.2017 14:04

Сенатор американского штата Юта Джен Дэвис подписал декларацию, поздравив азербайджанский народ с 99-й годовщиной создания республики.

В декларации, которая была направлена в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджлесе, отмечается, что «стремление Азербайджана к независимости представляет собой вдохновляющий пример, демонстрирующий энергию молодых, свободолюбивых людей».

Документ отмечает культурное и религиозное многообразие азербайджанского народа, а также его стремление к жизни в мире и гармонии.

США были одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, которую он восстановил в 1991 году, после падения «железного занавеса».  Сегодня между Баку и Вашингтоном налажены тесные взаимоотношения и сотрудничество.

Азербайджан провозгласил свою независимость 28 мая 1918 года, основав Азербайджанскую демократическую республику. АДР стала первой светской парламентской демократией на мусульманском востоке, где все граждане получили право голосовать, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности.

Елена Остапенко

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