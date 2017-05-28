29-30 мая в Праге состоятся заседания бюро и постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В мероприятии примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации нашей страны в организации Самед Сеидов и депутат Сахиба Гафарова.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Милли Меджлиса, на заседаниях будет рассмотрена повестка дня летней сессии ПАСЕ, заслушаны предложения. Затем будут обсуждены проведенный в Турции референдум в связи с внесением изменений в Конституцию, результаты президентских выборов в Сербии и парламентских выборов в Армении, а также сформирован состав наблюдателей, которые будут отслеживать парламентские выборы в Албании. В рамках мероприятия предусмотрен обмен мнениями с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Депутаты Милли Меджлиса выскажутся по обсуждаемым вопросам, выдвинут свои предложения.

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Депутат Милли Меджлиса, председатель мониторингового комитета ПАСЕ Сахиба Гафарова 2 июня совершит визит в Париж для участия в заседании комитета.

На заседании состоятся обсуждения на тему миграционных проблем в Средиземном море, гуманитарный и глобальный политический ответ на миграционный кризис и кризис беженцев в Европе, гуманитарные результаты войны в Украине.

На мероприятии будет заслушан доклад председателя комитета Сахибы Гафаровой на тему «Радикальное отношение, с которым столкнулись беженцы и мигранты, прибывшие в последнее время в Европу» и рассмотрены предложения в связи с дальнейшей деятельностью комитета.