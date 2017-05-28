USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
Политика

В Праге и Париже состоятся заседания бюро и комитета ПАСЕ 28.05.2017 11:55

29-30 мая в Праге состоятся заседания бюро и постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В мероприятии примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации нашей страны в организации Самед Сеидов и депутат Сахиба Гафарова.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Милли Меджлиса, на заседаниях будет рассмотрена повестка дня летней сессии ПАСЕ, заслушаны предложения. Затем будут обсуждены проведенный в Турции референдум в связи с внесением изменений в Конституцию, результаты президентских выборов в Сербии и парламентских выборов в Армении, а также сформирован состав наблюдателей, которые будут отслеживать парламентские выборы в Албании. В рамках мероприятия предусмотрен обмен мнениями с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Депутаты Милли Меджлиса выскажутся по обсуждаемым вопросам, выдвинут свои предложения.

Х Х Х

Депутат Милли Меджлиса, председатель мониторингового комитета ПАСЕ Сахиба Гафарова 2 июня совершит визит в Париж для участия в заседании комитета.

На заседании состоятся обсуждения на тему миграционных проблем в Средиземном море, гуманитарный и глобальный политический ответ на миграционный кризис и кризис беженцев в Европе, гуманитарные результаты войны в Украине.

На мероприятии будет заслушан доклад председателя комитета Сахибы Гафаровой на тему «Радикальное отношение, с которым столкнулись беженцы и мигранты, прибывшие в последнее время в Европу» и рассмотрены предложения в связи с дальнейшей деятельностью комитета.

131количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Стали известны сроки проведения поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором МакгрегоромВ Баку при мойке окон отеля с 7 этажа упали двое рабочихМарио Балотелли: «Думаю, мне придется убить Месси и Роналду»Кямран Агаев подпишет контракт с клубом из российской Премьер-лиги?Азербайджанский вертолет «Ми-8» совершил вынужденную посадку на каспийском островеСэйву вратаря сборной Португалии Руи Патрисиу поставили памятник - ФОТО - ВИДЕОГран-при Монако: Кими Райкконен выиграл первый поул с 2008 года! Хэмилтон провалил квалификацию - ФОТОВ Калифорнии ребенок вылетел с горки в аквапарке - ВИДЕОВ праздничные дни в Баку и на Абшероне облачно, до +26Компания Huawei объявляет программу развития по ИКТ для азербайджанских студентов

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 мая11:55 В Праге и Париже состоятся заседания бюро и комитета ПАСЕ11:30 Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики11:00 В Калифорнии ребенок вылетел с горки в аквапарке - ВИДЕО10:29 ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня10:00 Ким Чен Ын приказал начать массовое производство новой системы ПВО09:00 В США мать главы Uber погибла при крушении лодки08:00 В Баку сгорели 4 киоска07:00 WP: Трамп планирует создать штаб по борьбе с утечками информации06:15 СМИ: в Марокко 20 человек задержали из-за угрозы национальной безопасности05:51 Град привел к серьезным последствиям в Товузе - ФОТО05:18 СМИ: в Британии намерены найти соучастников подготовки теракта в Манчестере04:47 Ливийская ячейка «Аль-Каиды» заявила о самоликвидации04:14 Экс-министр обороны Израиля не увидел угрозы в российских ПВО в Сирии03:43 В Британии опубликовали фото, сделанное террористом из Манчестера до взрыва03:10 МИД Сирии направил в ООН письма с требованием остановить действия коалиции