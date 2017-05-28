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Политика

ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня 28.05.2017 10:29

Вооруженные силы Армении в течение суток в различных направлениях 120 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (10 снарядов).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван Ноемберянского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Баш Карвенд, Кенгерли, Мерзили, Новрузлу и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Горган и Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

1news.az

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