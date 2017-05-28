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Политика

Зияфет Аскеров: «Наша цель – довести до мира правду об Азербайджане» 28.05.2017 21:52

В летней сессии ПА НАТО в Тбилиси принимает участие делегация Азербайджана в этой структуре.

Руководитель делегации Азербайджана в ПА НАТО, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров в интервью журналистам сказал, что в рамках сессии состоялись заседания комитета политики, обороны и безопасности, науки и технологий, экономики и безопасности.

На этих заседаниях обсуждаются гуманитарные аспекты войн в Сирии и Ираке, результаты революции социальных медиа с точки зрения политики и безопасности, развитие стабильности в Черноморском регионе, защита от баллистической ракеты и НАТО, сотрудничество НАТО-Европейский Союз, состояние базы оборонной промышленности Европы, оценка затрат в связи с климатическими изменениеми, продовольственная и водная безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и другие вопросы.

Члены азербайджанской делегации выступают на этих заседаниях, выражают отношение к обсуждаемым вопросам. «Мы стараемся как можно больше информировать мировое сообщество, парламентарии о социально-экономическом развитии Азербайджана, его растущем авторитете в мире, а также о проблемах с которыми сталкивается наша страна, в частности, нагорно-карабахском конфликте.

В ходе обсуждений мы подробно информируем о деструктивной деятельности Армении в регионе, ее вооружении баллистической ракетой, которая создает угрозу не только для региона, но и, в целом, для НАТО. В некоторых случаях нам удается доказать, что Армения – страна-оккупант, мы продолжаем борьбу».

АЗЕРТАДЖ

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