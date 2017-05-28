Сегодня в Тбилиси в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО состоялось заседание Комитета по безопасности и гражданского измерения.

Как передает АПА, на заседании принимали участие представители стран НАТО, а также делегации из Азербайджана, Грузии и Армении.

Глава делегации Азербайджана в ПА НАТО Зияфет Аскеров обратился с вопросом к госминистру по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили.

«На заседании вы отметили о наличии южноосетинского и абхазского конфликтов. 20% территории Азербайджана оккупированы со стороны ВС Армении. К сожалению, мы переживаем схожую с вами ситуацию и нам очень близка ваша проблема. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта длится годами, но не завершается. Каким вы видите урегулирование данного конфликта?», - спросил З.Аскеров.

К.Цихелашвили ответила важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем.