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Политика

На мероприятии НАТО в Тбилиси говорили о нагорно-карабахском конфликте - ФОТО 28.05.2017 16:24

Сегодня в Тбилиси в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО состоялось заседание Комитета по безопасности и гражданского измерения.

Как передает АПА, на заседании принимали участие представители стран НАТО, а также делегации из Азербайджана, Грузии и Армении.

Глава делегации Азербайджана в ПА НАТО Зияфет Аскеров обратился с вопросом к госминистру по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили.

«На заседании вы отметили о наличии южноосетинского и абхазского конфликтов. 20% территории Азербайджана оккупированы со стороны ВС Армении. К сожалению, мы переживаем схожую с вами ситуацию и нам очень близка ваша проблема. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта длится годами, но не завершается. Каким вы видите урегулирование данного конфликта?», - спросил З.Аскеров.

К.Цихелашвили ответила важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

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