Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым отбывает с официальным визитом в Латвию.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского парламента, визит состоится 28-30 мая.

В делегацию ММ вошли депутаты Кямран Байрамов, Ульвия Агаева, Ровшан Рзаев, Малик Гасанов, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В ходе визита азербайджанская делегация посетит Сейм, ознакомится с работой парламента Латвии.

Также состоится встреча О.Асадова со спикером латвийского парламента Инарой Мурниеце, в ходе которой ожидается обсуждение развитие межпарламентских связей, а также отмечена важность взаимных визитов и групп дружбы для обмена опытом.

Кроме того, в рамках визита ожидаются встречи О.Асадова с президентом Латвии, главой латвийского правительства, министрами иностранных дели экономики.

Азербайджанская парламентская делегация в период пребывания в Латвии также примет участие в мероприятии, посвященном Дню Республики Азербайджана.

Талыб Бархудаев