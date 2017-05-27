ВС Армении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли азербайджанские позиции

Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 125 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 миллиметровые минометы (7 снарядов).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джафарли Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

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