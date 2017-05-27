В посольстве Азербайджанской Республики в Венгрии состоялся официальный прием по случаю 28 Мая – Дня Республики.

На приеме присутствовали представители аккредитованного в Венгрии дипломатического корпуса, общественно-политические деятели страны, а также наши соотечественники.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Венгрии чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, поприветствовав гостей, рассказал об истории становления азербайджанской государственности, борьбе за восстановление независимости, успехах страны под руководством президентов Гейдара Алиева и Ильхама Алиева, ее растущем международном авторитете, коснулся также вопроса оккупации Арменией азербайджанских территорий.

На приеме состоялась презентация азербайджанских вин «Азербайджан» и «Апшерон».

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