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Политика

В Будапеште состоялся прием по случаю Дня Республики 27.05.2017 21:00

В посольстве Азербайджанской Республики в Венгрии состоялся официальный прием по случаю 28 Мая – Дня Республики.

На приеме присутствовали представители аккредитованного в Венгрии дипломатического корпуса, общественно-политические деятели страны, а также наши соотечественники.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Венгрии чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, поприветствовав гостей, рассказал об истории становления азербайджанской государственности, борьбе за восстановление независимости, успехах страны под руководством президентов Гейдара Алиева и Ильхама Алиева, ее растущем международном авторитете, коснулся также вопроса оккупации Арменией азербайджанских территорий.

На приеме состоялась презентация азербайджанских вин «Азербайджан» и «Апшерон».

АЗЕРТАДЖ

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