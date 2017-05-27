В Москве отметили государственный праздник Азербайджана – День Республики - ФОТО

В Москве посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации был организован торжественный прием по случаю государственного праздника Азербайджана – Дня Республики.

Вначале мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу поздравил всех присутствующих с одним из важных государственных праздников нашей страны. Он отметил, что 99 года назад впервые на Востоке – в Азербайджане появилось демократическое государство. Принятая тогда Декларация об образовании Азербайджанской Демократической Республики по существу заложила принципы современного демократического общества в Азербайджане. «28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджана принял декларацию о независимости, возобновив тем самым многовековые традиции государственности азербайджанского народа. Через год мы будем торжественно отмечать 100-летие этого исторического события, открывшего новую эпоху политической истории всего мусульманского Востока. Азербайджанская Демократическая Республика явила собой пример нового государства и общества, органически впитавшего в себя европейские демократические ценности, особенности восточной культуры, азербайджанские национально-духовные идеалы. Эта триада нашла свое отражение и в государственном флаге Азербайджанской Республики», - сказал посол.

По его словам, предоставление всем гражданам, независимо от этнической или религиозной принадлежности, равных прав, признание впервые на Востоке, раньше, чем во многих европейских странах, избирательного права для женщин, учреждение Бакинского государственного университета и многое другое наглядно подтверждает масштабы, суть и историческое значение первой демократической республики Азербайджана. «Те 23 месяца в 1918-1920 годах оставили глубочайший след в сознании азербайджанского народа. Идеи, которые начали осуществлять передовые представители интеллигенции, основатели демократической республики, успешно реализованы в сегодняшнем независимом Азербайджане», -отметил П.Бюльбюльоглу.

«Наша страна в сложных условиях смогла сохранить свой суверенитет и истинную независимость. Общенациональный лидер азербайджанского народа, Гейдар Алиев, объединив вокруг себя народ, провел Азербайджан через сложнейшие испытания. Его богатый политический опыт, твердая воля и решительность позволили нам преодолеть тяжелые времена и выйти на путь поступательного развития. Следуя этому курсу, сегодняшний Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева становится все более значимым фактором мировой политики. И это обусловлено, прежде всего, объективными причинами: внутриполитической стабильностью, экономическим развитием, формированием многовекторной внешней политики. Азербайджан выстраивает сотрудничество с зарубежными странами. Особым приоритетом выделяет всестороннее развитие выгодных связей с соседями, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Благодаря своему географическому положению и экономическому потенциалу, наша страна играет роль важнейшего связующего звена в коридорах «Восток-Запад» и «Север-Юг». В данном направлении активно развиваются перспективные форматы двустороннего сотрудничества с участием Российской Федерации. Верный традициям добрососедства и дружеского сотрудничества Азербайджан нацелен на то, чтобы вносить свой весомый вклад в дальнейшее развитие кавказско-каспийского региона, обеспечение в нем мира и стабильности», - заявил дипломат.

По его мнению, для полноценного раскрытия потенциала сотрудничества необходимо устранить препятствующие ему факторы. «Оккупация территории нашей страны, невыполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе вооруженных сил из захваченных территорий Азербайджана является основным фактором, подрывающим стабильность и создающим угрозу миру в регионе. Постоянно наблюдающиеся на линии соприкосновения сторон вооруженные инциденты, нарушение режима прекращения огня еще больше актуализируют необходимость скорейшего устранения главной причины напряженности – факта оккупации части территории Азербайджана. Никто не желает гибели людей, в том числе военнослужащих, не говоря уже о гражданском населении. Но, как показывает исторический опыт великой победы над фашизмом, 72-ую годовщину которой мы недавно отмечали, достижение мира возможно лишь после устранения причин, породивших войну», - подчеркнул посол. Он заявил, что, оставляя за собой право решить проблему любым путем, Азербайджан по-прежнему сторонник мирного урегулирования конфликта путем переговоров. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана. Особая роль здесь, безусловно, принадлежит Российской Федерации как постоянному члену Совета Безопасности ООН, сопредседателю Минской группы ОБСЕ, и как стране географически и исторически тесно связанной с Южным Кавказом и нашими народами.

«Азербайджанский народ всегда бережно относился к своим устоям. Тесные связи с Россией стали одной из таких исторически обусловленных особенностей. Сотни тысяч азербайджанцев в различные периоды обосновались в России. В Азербайджане сложилась крупнейшая на Южном Кавказе русская община. Значение этих живых человеческих мостов, связывающих наши страны и народы, трудно переоценить. А потому, признавая безусловную необходимость выполнения всеми диаспорскими объединениями законов государств, в которых они функционируют, мы весьма чувствительно относимся к процессам, протекающим в этой сфере. И наверное, это объяснимо. Ведь возникающие здесь проблемы порождают отрицательный информационный фон и бросают тень на развитие взаимовыгодных отношений. Интересы наших стран и народов, забота об их дальнейшем развитии и поддержании стабильности в регионе требуют от нас продолжения курса созидания и сотрудничества», - сказал посол Азербайджана в России.

«Азербайджан на протяжении всей своей истории, в том числе в XX, XXI веках постоянно демонстрировал приверженность идеалам свободы, мира, терпимости, созидания, - отметил П.Бюльбюльоглу. - Так было в период первой республики, так есть и сегодня. Вчера в российской и азербайджанской прессе было опубликовано поздравление Президента Российской Федерации, глубокоуважаемого В. Путина, в котором российский лидер выразил убежденность в том, что совместными усилиями Азербайджан и Россия будут и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. По словам Владимира Владимировича, «это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочнения региональной стабильности и безопасности. Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах". Мы всегда нацелены на сотрудничество с нашими соседями. И мы верим, что из года в год отмечаемый День Республики будет все более раскрывать богатый потенциал Азербайджана, служащий развитию наших отношений и обеспечению мира и прогресса на региональном и глобальном уровнях. С днем республики!», - сказал в заключение Полад Бюльбюльоглу.

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, поздравил азербайджанский народ с Днем Республики и пожелал «дружественному Азербайджану успехов и процветания». «Россию и Азербайджан связывает стратегическое партнерство, в основе которого лежат принципы равноправия, добрососедства, вековые традиции дружбы, общие история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. В нынешнем году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Подходим к этой юбилейной дате с солидным багажом и основательными планами на будущее», - сказал дипломат.

«С каждым годом растут масштабы и качество российско-азербайджанского взаимодействия. В целом неплохо развивается наше торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество. Уверены, что обозначившийся в последние два года под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры спад товарооборота - явление временное. Тем более, что по физическому объему мы почти не потеряли. Рассчитываем на максимально активное использование межрегиональных механизмов, потенциал государственно-частного партнерства, а также на позитивный эффект от реализации решений XVI заседания Двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничествe. Свое слово призваны сказать и успешно самоорганизовавшиеся бизнес-сообщества двух наших стран. Сложилась исключительно плотная ткань межрегиональной кооперации. 17 субъектов России на сегодня имеют действующее соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом культурном сотрудничестве с Азербайджаном. При этом экспортно-импортные поставки на азербайджанском направлении осуществляют предприятия и компании 70 российских регионов», - отметил Г.Карасин.

«Важными площадками для обсуждения дальнейших планов, прежде всего в торгово-экономической сфере, призваны стать предстоящий в сентябре VIII Межрегиональный российско-азербайджанский форум в Ставрополе и XVII Заседание межправительственной комиссии. Неизменным приоритетом остается наше взаимодействие в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление доставшегося нам в наследство общего языкового, образовательного и культурного пространства. В настоящее время в России обучается около 15 тысяч граждан Азербайджана. В Баку успешно работают азербайджанские филиалы ведущих российских вузов – Московского государственного университета, Первого Московского государственного медицинского института им. И.М.Сеченова. Россия таким образом вносит свой вклад в подготовку будущих поколений азербайджанской элиты. Мы готовы и далее наращивать такое сотрудничество», - подчеркнул Григорий Карасин.

«Особая тема - традиционно трепетное отношение в Азербайджане к языку Пушкина, на котором свободно говорят практически всюду - и в Баку, и в Ленкорани, и в Гяндже. Работает свыше 300 школ с обучением на русском языке. Главное, что это даже не вопрос наших двусторонних отношений. Насколько мы понимаем, это стратегический и вполне прагматичный выбор наших друзей и соседей. И если угодно, выполнение завета Гейдара Алиева, некогда определившего этот курс и подход словами о том, что русский язык в Азербайджане будет всегда», - отметил заместитель главы МИД России.

«Широкое признание в мире получил наш совместный проект – Бакинский международный гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Наши сегодняшние двусторонние отношения выстроены на прочном фундаменте. Они в равной мере скреплены взаимным доверием и взаимной выгодой. Теплые, неформальные, доверительные связи установлены между регионами и между ведомствами, в первую очередь между главами наших государств - лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, которые поддерживают постоянный контакт. В прошлом году они встречались дважды - в Санкт-Петербурге и в Баку. Азербайджан также посетил председатель правительства Д.А.Медведев. Доброй традицией стали регулярные встречи министров иностранных дел. Только за первые 5 месяцев этого года Сергею Лаврову и Эльмару Мамедьярову удалось трижды сверить часы, включая и прошедший под знаком 25-летнего юбилея мартовский официальный визит главы МИД Азербайджана в Москву. Позитивная динамика характеризует сотрудничество по парламентской линии. Наш по-настоящему партнерский диалог развивается не только на двусторонней основе, но и на самых различных многосторонних площадках: СНГ, ШОС, ООН, ОБСЕ или Каспийская пятерка”, - заметил Г.Карасин.

Российский дипломат назвал армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт «общей болью»: «Конечно, наша общая боль, наша общая забота - нагорно-карабахский конфликт. Это ожесточенная и трудно разрешимая проблема. Решать ее нужно исключительно политико-дипломатическими средствами, альтернативы этому нет. Активное содействие урегулированию относится к числу российских внешнеполитических приоритетов. Мы, как вы знаете, работаем в составе тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с США и Францией. Президенты трех стран-сопредседателей не так давно ясно выразили позицию: максимально содействовать сторонам, однако ответственность за то, чтобы разрешить конфликт, лежит на них самих», - подчеркнул он.

Г.Карасин отметил, что дальнейшее углубление российско-азербайджанских отношений отвечает интересам граждан двух стран: «Мы с оптимизмом смотрим в будущее российско-азербайджанских отношений. Я убежден, что их дальнейшее углубление отвечает коренным интересам граждан наших стран, призвано способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности в регионе. В России хотят видеть каждого своего южного соседа процветающим, открытым для широкого сотрудничества. Мы выступаем за благополучие и процветание дружественного Азербайджана, за крепкую дружбу между российским и азербайджанским народом».

На мероприятии известным представителям азербайджанской диаспоры в России были вручены высокие награды.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за заслуги и развитие экономики, науки, образования и культуры в Азербайджане и за его пределами орденом «За службу Отечеству» 3-й степени награжден Ализаман Рагимов, медалью «Терегги» – Исмаил Агакишиев, Афил Гусейнов, Чингиз Исаев, Гасым Керимов, Рафаил Гулиев, Эльхан Гурбанов.

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