Пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик поблагодарил страны, в полном объеме выполнившие свои обязательства по оказанию гуманитарной поддержки Йемену, где четвертый год продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.

Среди таких стран он назвал Россию, США и Азербайджан. Об этом Дюжаррик заявил в четверг в ходе ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН.

Он также отметил, что США анонсировали выделение дополнительных $77 млн на борьбу с голодом в Йемене, где идет гражданская война между хуситами (шиитскими повстанцами) и правительственными войсками, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщает Центр новостей ООН, Дюжаррик выразил опасения по поводу планов США резко сократить свои дотации в ООН. Если эти планы реализуются, это крайне негативно скажется на работе организации, убежден он.

В частности, речь идет о сокращении финансовой поддержки миротворческой деятельности ООН на 90% и полном прекращении финансирования отдельных программ и учреждений системы ООН.

Дюжаррик отметил, что в ООН внимательно изучают проект американского бюджета.



«Я думаю, что если бюджет будет принят в его нынешнем виде, ООН попросту не сможет продолжать важнейшую работу в области поддержания мира, развития, защиты прав человека и оказания гуманитарной помощи по всему миру», - сказал Дюжаррик.

Как отмечает Центр новостей ООН, еще до того, как стало известно о проекте американского бюджета, генсек ООН заявлял о необходимости реформирования ООН, в частности, о более экономном использовании финансовых ресурсов.

Елена Остапенко, Э.Т.