Мысли, озвученные президентом Армении Сержем Саргсяном на первом заседании нового парламента по Нагорному Карабаху, привлекают достаточно внимания, отмечает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Саргсян, который должен уйти в отставку примерно через 10 месяцев, но не желающий расставаться с властью, начал обманывать будущее поколение по поводу нагорно-карабахского урегулирования. В этом выступлении Саргсяна было 3 признания и 1 признак бездарности:

I. Саргсян признался, что они за последние 20 лет не добились никакого успеха в переговорах, потерпели политико-дипломатическое фиаско. На протяжении 20 лет Азербайджану и Армении были предложены следующие варианты - Пакетный (июнь 1997), Поэтапный (сентябрь 1997), «Общее государство» (ноябрь 1998), Мадридские (ноябрь-декабрь 2007-2008) и Обновленные Мадридские принципы (июль 2009). Мадридские принципы были подтверждены министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а Обновленные Мадридские принципы – президентами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ.

По мнению Саргсяна, ни один из этих вариантов не отвечал интересам Армении.

II. Он признался, что высказывания Армении о принципе самоопределения народов являются выдумкой. Официальный Ереван ссылался на резолюцию ООН об отмене колонизации в Африке. С точки зрения политического поведения, Армения может быть африканской страной, однако географически Армения находится в Евразии.

III. Президент Саргсян отметил, что Казанский документ (июнь 2011) является последним рабочим документом. Тем самым он официально признался, что они обманывали МГ ОБСЕ. Потому что 3 из 5 заявлений президентов стран-сопредседателей были приняты после Казанских переговоров. Армения как минимум 10 раз официально заявляла, что принимает за основу для урегулирования «Обновленные Мадридские Принципы» и 5 заявлений президентов стран-сопредседателей. Термин «Обновленные Мадридские принципы» вызывает раздражение у Армении. После Казанского документа в 2012 году был представлен Санкт-Петербургский документ, основной целью которого было сгруппировать согласованные и не согласованные вопросы и подписать документ. Он не был принят.

Высказывания Саргсяна о Казанском документе также являются сплошной ложью. Потому что Казанский документ – это промежуточный вариант для нахождения общего знаменателя между Мадридскими принципами (2007 год) и Обновленными Мадридскими Принципами (2009 год).

Армения последний раз в 2016 году подтверждала то, что принимает 5 заявлений президентов стран-сопредседателей за основу для урегулирования.

Признак же бездарности и отчаяния Саргсяна - в его утверждении, что Казанский документ остается в силе, потому что не был сдан в архив сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Что за аргументация?!», - недоумевает М.Ахмедоглу. Он акцентировал внимание на том, что президент Армении сделал эти заявления не на каком-то мероприятии, а именно в парламенте.

Политолог подчеркнул, что сегодня рабочим документом на переговорах по карабахскому урегулированию являются именно Обновленные Мадридские принципы.

«Так называемый «план Лаврова» также подготовлен на основе Обновленных Мадридских принципов. На самом деле «план Лаврова» - это модернизированный Путиным вариант Обновленных Мадридских принципов. Согласно модернизированному варианту Путина, карабахский конфликт должен быть урегулирован не в два, а в три этапа: на первом этапе Азербайджану возвращают пять районов, на втором - Азербайджану возвращают Лачин и Кельбаджар, кроме этого, согласовываются технические параметры Лачинского коридора, на третьем этапе же определяется статус Нагорного Карабаха.

Утверждение же о том, что в Казанском документе определено право армян Нагорного Карабаха на самоопределение, является ложью Саргсяна как для нынешнего, так и будущего поколения. Было бы хорошо, если бы Саргсян вел себя искренне с будущим поколением армянского народа и ему о роли азербайджанцев Нагорного Карабаха в урегулировании конфликта. Международное сообщество и право никогда не смогут принять документ, узаконивающий депортацию азербайджанцев из Нагорного Карабаха. Армения с покровителями или без покровителей никогда не сможет быть сильнее Азербайджана. Международные и региональные условия никогда не будут во вред Азербайджану и на пользу Армении», - уверен политолог.

«Отношение Саргсяна к варианту экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна также является довольно странным. В случае реализации варианта Тер-Петросяна было бы возможным возвращение армянами Нагорного Карабаха Азербайджану. Однако взамен этого армяне обладали бы монополией на нефтепроводы, газопроводы и железную дорогу ведущие из Азербайджана в Турцию. Потому что эти трубопроводы и железная дорога проходили бы по территории именно Армении, а не Грузии. Посредством этого рычага Армения могла бы иметь даже возможность вновь вернуть себе Нагорный Карабах. Нереализованность варианта Тер-Петросяна означает, что Азербайджану повезло. Однако справедливости ради скажем, что Азербайджану повезло именно из-за того, что во главе политической элиты Армении были такие люди как Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

В нынешнее время даже в случае зарождения сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, оно не может быть полноценным», - резюмировал М.Ахмедоглу.