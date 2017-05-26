Статус-кво в Карабахе не может более сохраняться, считает председатель комиссии Европарламента по внешним сношениям Дэвид Макаллистер.

«Это противостояние не имеет военного решения. Необходимо приложить все усилия в рамках международного права. ЕС поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта», - заявил он 25 мая на пресс-конференции в Ереване, передают армянские СМИ.

«ЕС призывает стороны начать переговоры без предусловий на основе предложений, выработанных Минской группой ОБСЕ, чтобы прекратить действия, приводящие к жертвам с обеих сторон», - сказал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.