Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82-миллиметровые минометы (25 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Карвенд, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.