Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств, которое прошло 26 мая в Москве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, заложили камень в основание скульптурной композиции «Древо жизни», посвященной воинам-освободителям, а также высадили горные сосны в Международном центре Минобороны в Москве.

Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и перспективы на будущее.

Эльшан Рустамов, Г.Р.