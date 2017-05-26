Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин не согласен с мнением о том, что Россия не интересуется судьбой находящегося в заложниках у армян гражданина России Дильгама Аскерова.

«Азербайджанские СМИ часто обращаются к этой теме. К сожалению, проявляется непонимание того, как у нас поставлена работа по защите интересов граждан Российской Федерации», - сказал он в интервью «Спутник Азербайджан».

По его словам, если что-то случается с гражданином, первое, что посольство должно сделать — направить своего консульского работника встретиться с этим человеком, проверить его документы, выяснить, что с ним произошло на самом деле. После этого принимается решение, какие шаги должны быть предприняты и на каком уровне.

«Как вы понимаете, всего этого мы сделать не можем, потому что человек находится на территории, которую Россия не признает в качестве субъекта межгосударственных отношений. А вопросов много. О них уже говорил представитель МИД России Артем Кожин. Могу повторить. Как Аскеров оказался там, где оказался? Как он переходил через линию разграничения сторон? Что на самом деле с ним произошло? Почему при нем было оружие? У нас нет полного понимания ситуации. Вот, в чем отличие дела Аскерова от дела Лапшина», - сказал он.

В.Дорохин отметил, что Россия не отворачивается от Аскерова.

«Посольство в контакте с родственниками. По нашей инициативе вопрос поставлен в повестку дня сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Им занимается также спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Я в контакте с представителями Красного Креста. Там тоже знают об этом. Ситуация нестандартная и неординарная. И, повторю, мы ищем возможность, как найти решение», - сказал он.

Напомним, что гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева – к 22 годам лишения свободы.

А.А.