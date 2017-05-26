Президент Украины Петр Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

«От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю государственного праздника – Дня Республики», - говорится в послании украинского лидера, текст которого размещен на официальном сайте Президента АР.

П.Порошенко отмечает, что в годы независимости Азербайджан уверенно демонстрирует высокие темпы развития, укрепляя позиции на международной арене.

«Это, безусловно, будет способствовать решению национального для Азербайджанской Республики вопроса восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, относительно которого неизменной остается позиция Украины. В связи с этим мы высоко ценим позицию Азербайджана относительно поддержки территориальной целостности Украины», - подчеркивается в послании.

«Твердо убежден, что Ваш официальный визит в Украину и проведение очередного заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана придадут мощный импульс развитию двустороннего партнерства на благо народов обеих стран. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить Вам приглашение совершить официальный визит в Украину в удобное для Вас время.

Желаю Вам, глубокоуважаемый господин Президент, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания», - подчеркивается в послании главы Украинского государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.