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Политика

В прифронтовой зоне отметили День Республики – ФОТО 26.05.2017 13:56

В городе Горадиз Физулинского района по случаю 28 Мая - Дня Республики был проведен фестиваль «Живи Азербайджан».

Как сообщает 1news.az, в рамках фестиваля волонтеры службы ASAN посетили освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы.

Они ознакомились с проведенными в селе строительными работами, встретились с военнослужащими. Письма граждан и школьников в рамках проектов «Письмо солдату» и «Друг школьника» были доставлены солдатам.

Далее детям из села Мирзанагылар, где обосновались жители села Джоджуг Марджанлы, в рамках проекта «Asan Məktub» были вручены подарки. От Фонда знаний школьникам были вручены в качестве подарков книги.

Кроме того, в рамках экологического проекта «На Карабах» был проведен тренинг для школьников,  акция по посадке деревьев, поставлены различные спектакли. 

Далее фестиваль «Живи Азербайджан» продолжился в городе Горадиз, состоялся концерт.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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