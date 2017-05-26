В прифронтовой зоне отметили День Республики – ФОТО

В городе Горадиз Физулинского района по случаю 28 Мая - Дня Республики был проведен фестиваль «Живи Азербайджан».

Как сообщает 1news.az, в рамках фестиваля волонтеры службы ASAN посетили освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы.

Они ознакомились с проведенными в селе строительными работами, встретились с военнослужащими. Письма граждан и школьников в рамках проектов «Письмо солдату» и «Друг школьника» были доставлены солдатам.

Далее детям из села Мирзанагылар, где обосновались жители села Джоджуг Марджанлы, в рамках проекта «Asan Məktub» были вручены подарки. От Фонда знаний школьникам были вручены в качестве подарков книги.

Кроме того, в рамках экологического проекта «На Карабах» был проведен тренинг для школьников, акция по посадке деревьев, поставлены различные спектакли.

Далее фестиваль «Живи Азербайджан» продолжился в городе Горадиз, состоялся концерт.

Эльшан Рустамов, Г.Р.