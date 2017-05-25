ЦСИ презентовал книгу по случаю 25-летия независимости Азербайджана

Презентация книги «Основные направления внешней политики Азербайджанской Республики (1991-2016)», являющейся плодом совместного труда коллектива Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана, состоялась в четверг в ЦСИ.

«Издание книги посвящено 25-летию независимости Азербайджана. Таким образом мы постарались внести свой вклад в некоторые направления внешней политики Азербайджана», - заявил директор ЦСИ Фархад Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан в силу определенных обстоятельств не полностью разделяет интересы и взгляды своих соседей, и эти противоречия надо решать.

«И вот тут проявляется фактор истинной независимости Азербайджана – наше небольшое государство реально независимо, потому что в определенных вопросах, если они противоречат нашим национальным интересам, мы можем сказать «нет» крупным державам. Этому в последние годы было достаточно примеров», - подчеркнул Ф.Мамедов.

Далее он сказал: «Мы постарались, проведя экскурс в историю, проанализировав произошедшие события во взаимоотношениях Азербайджана с другими странами и силовыми центрами, содействовать формированию взгляда на будущее».

Директор ЦСИ также проинформировал о планах по реализации проектов, посвященных 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики.

Выступая на презентации, заместитель заведующего отделом внешних связей Администрации Президента Азербайджана Арасту Габиббейли заявил: «Если разделить 25-летнюю историю независимости Азербайджана на этапы, то первый этап, пришедшийся на 1991-1993 годы, можно охарактеризовать как период хаоса, это время можно даже назвать потерянными годами».

Он отметил, что истинное формирование государственности в Азербайджане началось при общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, который провозгласил основными принципами внешней политики страны сбалансированные отношения, равноправие во взаимоотношениях, независимый внешнеполитический курс.

«Это обеспечило выход на третий этап азербайджанской независимости - период Ильхама Алиева, когда наблюдается интенсивное и динамичное развитие страны, создание новых параметров и форматов международного сотрудничества», - подчеркнул А.Габиббейли.

Депутат Милли Меджлиса, директор Института кавказоведения Национальной Академии наук Азербайджана Муса Гасымлы отметил, что у презентуемой книги есть ясная идея, в ней отчетливо обозначено то, из чего состояла и состоит политика страны начиная с 1991 года по сегодняшний день.

По его словам, книга имеет совершенную структуру и концепцию.

«В последние годы Президент Ильхам Алиев привнес во внешнюю политику нашей страны новшества, например, понятие «мягкой силы», которое раньше не применялось. И в книге этому понятию также уделяется внимание. Важно перевести данную книгу на иностранные языки и распространить за рубежом, потому что там весьма интересуются, из каких аспектов состоит политика Азербайджана», - сказал М.Гасымлы.

В свою очередь, заместитель директора ЦСИ Гюльшан Пашаева привлекла внимание к разделу книги, посвященному карабахскому конфликту, предоставила информацию об истории и последствиях конфликта, усилиях по его урегулированию.

«Особое внимание в книге уделяется правовым аспектам конфликта. Сегодня нерешенность карабахской проблемы является самой большой угрозой безопасности региона. Свидетельством тому могут служить боевые действия в апреле прошлого года. Сегодня Азербайджан, активно действуя в политико-дипломатической плоскости, должен добиваться освобождения оккупированных территорий, и думаю, что в течение нескольких ближайших лет удастся добиться этого результата», - сказала она.

В книге, в которую вошли 28 статей, рассказывается о сложном пути внешней политики независимого Азербайджана, ее экономических и гуманитарных аспектах, энергетической дипломатии, достижениях в обеспечении интересов национальной безопасности. Особое место уделяется главной внешнеполитической проблеме Азербайджана - нагорно-карабахскому конфликту и переговорам по его урегулированию.

Кроме этого, в книге всесторонне исследованы связи Азербайджана с соседними странами и государствами Центральной Азии, проанализированы отношения с глобальными и региональными силами, странами Европы и международными организациями.

Ялчин Алиев, Э.Т.